Huawei Mate 80 первым в мире получил связь качества 5A

HUAWEI Mate 80 стал первым смартфоном, на котором появился новый индикатор связи 5A — и многие пользователи решили, что это разновидность 5G.

© Ferra.ru

Однако HUAWEI поспешила уточнить: 5A не является сетевым стандартом. Это лишь обозначение улучшенного качества связи, которое обеспечивают фирменные технологии компании.

По данным китайского бренда, символ 5A означает более быстрый вход в сеть, повышенную скорость передачи данных, низкую задержку и стабильное удержание сигнала.

© MyDrivers

Это комплексный режим оптимизации, а не новый тип мобильной связи. Он не связан с 5G-A (5.5G) и не требует отдельной настройки или абонентской платы — функция активирована по умолчанию.

Поддержка 5A уже работает на сериях Mate 80, а также, внезапно, Mate X7. Именно их первые владельцы отметили появление значка в строке состояния. Компания подчеркивает: цель 5A — сделать соединение стабильным в сложных условиях, а не заменить существующие стандарты связи.