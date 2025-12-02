В российском городе нашли плавник акулы, жившей 300 млн лет назад

Уникальный экспонат обнаружили в палеонтологическом музее Томского государственного университета во время проведения экспертизы. Это часть плавника древней акулы-ктенаканта.

© Пресс-служба ТГУ

Подобный вид хищников существовал 400-200 миллионов лет назад в Северной Америке. Однако акула - ктенакант могла обитать и на территории современной Московской области. Во время мезозоя и палеозоя там находилось древнее море. Из оставшегося от него известняка в ХIV веке построили кремль, который и дал городу название "Москва белокаменная". На месте бывшего моря находили даже остатки динозавров - завропод.

Акулы - ктенаканты достигали в длину около семи метров. Они были неприхотливыми хищниками и могли питаться ракообразными.

В настоящее время экспонаты томского музея проходят инвентаризацию перед постановкой на государственный учет.

"Среди образцов нашелся один, довольно крупный, но неподписанный, - рассказывает доцент кафедры Степан Иванцов. - Мы с коллегами долго обсуждали, что бы это могло быть. Спорили, относится ли находка к двустворчатым моллюскам. Вспомнилось, что в одном из шкафов на полке десятилетиями лежал небольшой экспонат, по цвету и структуре напоминающий нашу находку. Каково же было удивление, когда паззл сошелся!"

Найденный элемент оказался частью плавника древнего морского хищника - ктенаканта. Скорее всего, привезенный из дальней экспедиции плавник когда-то разломился, и основная часть была убрана.

Ученые предполагают, что плавник подарили музею меценатами более 150 лет назад - перед открытием Императорского Томского университета.

Теперь посетители музея смогут увидеть восстановленный плавник древней акулы целиком. 40-сантиметровый шип мог служить орудием защиты от других, более крупных хищников.