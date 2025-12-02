Япония намерена в следующем году завершить создание собственного аналога GPS

1 февраля следующего года на орбиту будет запущен последний по счету японский спутник «Митибики» системы регионального позиционирования QZSS. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

© Газета.ru

Ближайший запуск «Митибики» запланирован на 7 декабря 2025 года. Нахождение после 1 февраля на орбите семи «Митибики» позволит Японии стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники.

QZSS, которую называют «японской GPS», предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Погрешность QZSS для гражданских пользователей в определении местоположения объектов на поверхности Земли составляет всего несколько сантиметров, в то время как американская GPS — несколько метров.

27 октября сообщалось, что Япония запустила к Международной космической станции (МКС) новый грузовой корабль HTV-X с открытым багажником.

Ранее стало известно, что Япония и ЕС планируют создать свою сеть спутников.