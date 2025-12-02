Европейская ракета запустила южнокорейский спутник

Европейская ракета Vega-C успешно запустила на околоземную орбиту южнокорейский спутник KOrea Multi-Purpose SATellite 7 (KOMPSAT-7). Об этом сообщает оператор Arianespace.

© Lenta.ru

Носитель с космическим аппаратом стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане 1 декабря в 20:21 московского времени. Спутник отделился от ракеты спустя 44 минуты после ее старта и успешно выведен на околоземную орбиту высотой 576 километров.

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли KOMPSAT-7 запущен в интересах Корейского института аэрокосмических исследований и предназначен для предоставления спутниковых снимков высокого качества для правительственных и научных организаций.

Состоявшийся пуск стал 357-м для компании Arianespace и 6-м для легкой ракеты Vega C.

В апреле с Куру была запущена ракета Vega-C с миссией Biomass, которая позволит отследить динамику лесной биомассы для определения ее влияния на глобальный углеродный цикл.