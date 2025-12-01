Nvidia вложила 2 миллиарда долларов в разработчика ПО Synopsys

Nvidia инвестировала 2 миллиарда долларов в Synopsys, разработчика программного обеспечения для проектирования полупроводников. Это очередная крупная сделка Nvidia в экосистеме искусственного интеллекта (ИИ).

Nvidia приобрела обыкновенные акции Synopsys по цене 414,79 доллара за штуку. Компании являются партнерами, и Nvidia выступает клиентом разработчика ПО.

После объявления о сделке акции Synopsys выросли на 7% во внебиржевых торгах, в то время как бумаги Nvidia упали почти на 2%.

Ранее Foxconn сообщила о планах запустить на Тайване крупный суперкомпьютерный центр в первой половине 2026 года. Проект стоимостью 1,4 млрд долларов реализуется совместно с Nvidia и должен стать крупнейшим GPU-кластером в стране.