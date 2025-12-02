Российские ученые предложили добывать энергию из горячих пород Земли
Российские учёные разработали концепцию добычи тепла из пород на глубине от 10 до 25 километров. По их мнению, этот источник энергии может стать практически неисчерпаемым.
Технология предполагает бурение с помощью миллиметрового СВЧ-излучения. Первый участок скважины проходят обычным способом. Далее по опущенному волноводу подают излучение, которое испаряет гранит или базальт на забое. Пары выводятся наверх потоком инертного газа.
По словам учёных, в России такие горячие породы залегают на Камчатке, в Магаданской области, у Байкала и в Туве на глубине около 10 километров. Расчёты показывают, что освоение даже 1% этих запасов может обеспечить страну энергией на 50 лет.
В марте начались эксперименты по испарению гранита и базальта. Исследователи из Института теплофизики СО РАН и Института прикладной физики РАН изучают теплопотери и методы удаления испаряемой породы. Предполагается, что СВЧ-метод может оказаться быстрее и дешевле традиционного бурения.
Для работы необходим мощный источник излучения — гиротрон. Отечественные специалисты обладают компетенциями в создании таких устройств мегаваттного класса.