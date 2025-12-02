На поверхности Солнца сформировался крупнейший в текущем году комплекс пятен, потенциально способный накопить энергию для сверхмощной вспышки. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований РАН.

Группа солнечных пятен достигла площади в 1,6 тысячи условных единиц, что на треть превосходит рекорд уходящего года. При столь внушительном размере пятно проявляет низкую активность, что исследователи расценивают как признак возможной аккумуляции энергии.

«Несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии, которое впоследствии может высвободиться в «супервзрыв», — отметили астрономы.

Исследователи выделяют два возможных сценария: либо накопившаяся энергия приведет к беспрецедентному по силе взрыву, либо группа пятен останется неактивной.

Наблюдение за солнечными вспышками продолжается, так как активные выбросы могут повлиять на функционирование спутниковых систем и наземной инфраструктуры Земли.

На Солнце готовится супервзрыв, предупредили ученые

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка, ставшая одной из самых сильных в 2025 году. Ей присвоили наивысший уровень Х. Пик вспышки пришелся на 5:49 часов по московскому времени 1 декабря. По предварительным данным, мощность вспышки составила Х1.95. Но она не представляла угрозы для Земли. Группа пятен, где сформировалась вспышка, находится далеко от линии Солнце — Земля, так что вероятность попадания выбросов в нашу планету была близка к нулю.