В Венгрии найдена могила древнего воина с ценными артефактами

Археологи обнаружили гробницу древнего воина, похороненного более 1300 лет назад давно забытым народом.

Музей короля Святого Стефана, расположенный в Секешфехерваре в Венгрии, объявил, что гробница принадлежала "высокопоставленному воину аварского периода". Авары были кочевым народом из Центральной Азии, который в раннем Средневековье заселил части современной Венгрии, Словакии, Румынии, Сербии и Австрии. Когда-то они доминировали в Центральной и Южной Европе, но их власть ослабла после кампаний Карла Великого. Погребение глубиной около двух метров, вероятно, датируется периодом между 670 и 690 годами н. э., во время Среднего аварского периода.

Но могила также содержала увлекательные и ценные артефакты, которые остались нетронутыми. Среди них были длинный нож, серебряные поясные украшения, позолоченные кольца для плетения, серьга и сабля. Фридьеш Сючи, ведущий археолог раскопок, сообщил Fox News, что всего 80 подобных сабель было найдено в мире из среднего аварского периода. Это одна из самых ранних сабель в истории, поскольку этот новый тип оружия появился одновременно в Карпатском бассейне и в Восточной Европе во второй половине VII века.

Вытащить саблю, не повредив ее, оказалось непросто. Сючи рассказал, что команда ученых использовала специально изготовленный коробчатый инструмент для перемещения. Сейчас сабля весит всего около 400 граммов, и официальные лица считают, что до коррозии она была гораздо тяжелее. В Венгрии, стране с богатой историей, в этом году был найден череп, возможно, принадлежавший легендарному венгерскому королю Маттиашу Корвину.