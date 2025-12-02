Samsung и SK Hynix не будут резко наращивать выпуск DRAM

Крупнейшие поставщики оперативной памяти, Samsung и SK Hynix, контролирующие более 70% мирового рынка DRAM, заявили о стратегии, ориентированной на долгосрочную прибыльность. Компании не планируют резко увеличивать производство, опасаясь ситуации перепроизводства после завершения текущего «суперцикла».
Как сообщает южнокорейское издание Hankyung, дефицит чипов памяти может сохраниться до 2028 года. Производители столкнулись с рекордным спросом, особенно со стороны индустрии искусственного интеллекта, однако помнят о проблемах предыдущего цикла, когда пришлось сокращать мощности из-за падения спроса.
Стратегия капитальных расходов будет балансировать между удовлетворением запросов клиентов и поддержанием стабильных цен. Производители заключают краткосрочные контракты, чтобы быстрее реагировать на изменения рынка.
Потребителям стоит ожидать, что ситуация с доступностью и ценами на модули RAM и видеокарты не улучшится в ближайшие кварталы.