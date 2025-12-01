Археологи нашли уникальные артефакты IV века до н. э. на Южном Урале

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила в Оренбургской области жертвенный комплекс IV века до нашей эры. Он оставлен кочевниками Южного Урала, населявшими регион в ту эпоху. Комплекс является крупнейшим по числу найденных артефактов и включает беспрецедентное количество импортных изделий. По словам учёных, это позволяет сделать вывод о существовании большого военно-политического объединения кочевников в южноуральских степях в то время, а также проливает свет на роль курганов в культовых действах.

Члены экспедиции Института археологии РАН в ходе исследования курганного некрополя Высокая Могила — Студеникин Мар в Оренбургской области обнаружили крупный жертвенный комплекс. Находка датируется IV веком до н. э. и относится к культуре ранних кочевников Южного Урала. Об этом сообщает пресс-служба института.

Некрополь находится в Южном Приуралье и относится к скифо-сарматской эпохе. Он включает 14 больших курганов и ещё несколько десятков меньшего размера. Группы сооружений простираются примерно на 6,5 км.

Учёные Приуральской экспедиции Института археологии РАН исследуют этот курганный комплекс с 2015 года. Изучив почти половину крупнейших курганов, а также часть малых и средних, эксперты сделали выводы, что большие курганы являются древнейшими сооружениями комплекса и относятся к IV — началу III века до н. э. Малые курганы были возведены позднее — в II—IV веках н. э.

На основании собранных сведений специалисты убедились в том, что в степях Южного Урала в IV веке до н. э. существовало крупное военно-политическое объединение кочевников. После них на большой территории остались характерные могильники, которые эксперты могут отличить по внешнему виду и набору захороненных вещей.

В полевом сезоне 2025 года археологи вели работы в центральной части некрополя. Здесь между курганами на относительно малой глубине обнаружились артефакты, которые могли быть подняты ближе к поверхности, когда землю возделывали для нужд сельского хозяйства.

В ходе исследований выяснилось, что предметы — более 100 вещей, а также более 500 деталей и мелких фрагментов — составляли большой жертвенный комплекс. Они были уложены в небольшой яме округлой формы.

Среди находок — золотая бляшка с изображением головы тигра, фрагменты бронзового котла и ковша-черпака, несколько уздечных комплектов, удила из железа, подпружные пряжки, псалии, налобники, украшения и другие детали уздечной гарнитуры, изготовленные из разных металлов, рогов или костей.

Важными артефактами стали распределители ремней в виде бляшек с личинами, бронзовая подвеска, бляхи с выступами посередине, украшенные различными орнаментами — точками, изображениями птиц и фантастических животных, солярными знаками — и так далее. Это уникальные находки для курганов Южного Урала.

«На сегодняшний день это самый крупный жертвенный комплекс как по количеству найденных вещей, так и составу импортных изделий... многие артефакты, например, ажурные прорезные налобники, плоские круглые орнаментированные бляхи с выступом посередине, некоторые украшения узды, схожи с находками из комплексов Северного Кавказа, Подонья и Северного Причерноморья и на Южном Урале ранее не встречались», — отметил руководитель отряда Приуральской экспедиции ИА РАН Сергей Сиротин.

Помимо комплектов, были найдены ритуальная чаша из дерева, украшенная серебром, челюсти кабана и фрагменты сосуда из керамики.

Подобный набор предметов, по мнению учёных, указывает на то, что в этом месте происходили ритуальные действия, например, обряды после погребения знатного человека.

«Находки таких жертвенных комплексов и отдельных предметов, обнаруженных в межкурганном пространстве, позволяют фиксировать новые черты в системе погребальной обрядности южноуральских номадов. Очевидно, большие курганы являются не только погребальными сооружениями, но и культово-ритуальными комплексами с системой жертвенных даров, предполагающих определённые постпогребальные обрядовые действия», — объяснил Сергей Сиротин.

Он подчеркнул, что дальнейшие исследования пространства между курганами в подобных больших некрополях стоит считать перспективным направлением.

За время исследования могильника «Высокая Могила — Студеникин Мар» археологи собрали большую коллекцию из разнообразных артефактов, которая включает оружие, снаряжение для лошадей, керамику и украшения. В частности, в 2021 году был обнаружен уникальный для курганов Южного Урала бронзовый чешуйчатый шлем с железным пластинчатым назатыльником.