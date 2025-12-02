Samsung выпустила портативный SSD из переработанного алюминия

Samsung выпустила обновлённый портативный SSD T7 Resurrected — экологичную версию популярного T7 с теми же характеристиками. Корпус новинки полностью изготовлен из переработанного алюминия, полученного из остатков производства устройств Samsung Galaxy.

© Samsung

Компания также отказалась от окрашивания. Упаковка выполнена из 100% переработанной бумаги и напечатана соевой краской.

T7 Resurrected обеспечивает скорость чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с по стандарту USB 3.2 Gen 2. Доступны версии на 1, 2 и 4 ТБ. Габариты остались прежними — 85×57×8 мм.

SSD совместим с Windows, macOS и Android. Модель выдерживает падение с двух метров, сильные вибрации и экстремальные температуры — от −40°C до +85°C в нерабочем состоянии. Диапазон влажности — 5−95% без конденсации.

Устройство оснащено аппаратным шифрованием AES-256.

Стоимость: от 119,99 долларов до 378,99 долларов.