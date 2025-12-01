В МАИ создали плазменный двигатель для малых спутников

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза разработали импульсный плазменный двигатель для малых космических аппаратов формата CubeSat. Устройство предназначено для спутников размером от 6U, где 1U представляет собой куб со стороной 100 миллиметров.

© Ferra.ru

Двигатель способен управлять орбитальным положением аппарата, изменять высоту орбиты и поддерживать расположение спутников в группировке. Еще одна его функция — увод отработавших спутников с орбиты для сокращения количества космического мусора.

Принцип работы основан на испарении твердого фторопласта в разрядном канале с последующим превращением его в плазму. Заряженные частицы разгоняются электромагнитным полем и выбрасываются, создавая тягу. Конструкция не содержит сложных и дорогих элементов. Ключевым преимуществом разработки является возможность разгонять плазму до высоких скоростей, обеспечивая эффективное изменение скорости спутника.

Проект реализуется Научно-исследовательским институтом прикладной механики и электродинамики МАИ совместно с «Центром плазменных и вакуумных технологий».