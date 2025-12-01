В споре о происхождении межзвездной кометы 3I/Atlas поставлена точка

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН и доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт опроверг теорию об искусственном происхождении космического объекта 3I/Atlas. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эйсмонта, излучаемые 3I/Atlas радиосигналы говорят о том, что космическое тело имеет естественное происхождение. Как уточнил ученый, радиотелескопы зафиксировали излучаемый кометой сигнал на частотах 1665-1667 мегагерц. Это характерно для комет.

«Это лучшее доказательство того, что комета 3I/Atlas имеет естественное происхождение», — заявил он.

3I/ATLAS — космическое тело со свойствами кометы, замеченное в Солнечной системе. Согласно основной версии, объект является кометой из другой звездной системы, а его примерный возраст превышает возраст Солнца, что делает 3I/ATLAS потенциально самой старой из всех когда-либо наблюдаемых человечеством комет. При этом, в соцсетях нашла популярность теория о том, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение.

Ранее астрофизик из Гарварда заявил, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, потому что проявляет активность раз в 16 часов.