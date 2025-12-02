Обнаружено загадочное излучение в «звездной колыбели» Змееносца

Астрономы, работающие с космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, из Инстита радиоастрономии им. Макса Планка обнаружили неожиданное ультрафиолетовое излучение вокруг пяти молодых звезд в области звездообразования, находящемся в созвездии Змееносца.

Речь идет о протозвездах. Это самые ранние стадии жизни звезд, когда они еще скрыты в плотных облаках газа и пыли и продолжают набирать массу. На этом этапе они недостаточно горячи, чтобы самостоятельно излучать ультрафиолет, поэтому найденное высокоэнергетическое свечение стало для ученых сюрпризом и ставит под вопрос существующие представления о формировании звезд.

Протозвезды выбрасывают часть падающего на них вещества в форме быстрых струй — джетов. Последние сталкиваются с окружающим газом и создают ударные волны, которые нагревают материал. Благодаря этому нагреву телескоп может зафиксировать излучение молекулярного водорода — самой распространённой молекулы во Вселенной. Однако появление именно ультрафиолетового излучения потребовало бы либо очень мощных внутренних процессов, либо внешнего источника света.

Молекулярное облако Змееносец содержит несколько горячих звезд класса B, способных заливать облако интенсивным ультрафиолетом. Чтобы проверить, не они ли «подсвечивают» протозвезды, исследователи рассчитали расстояния между объектами и учли, как пыль поглощает и ослабляет излучение.

Оказалось, что характеристики наблюдаемого ультрафиолета у разных протозвезд различаются, хотя внешние условия должны были бы делать картину одинаковой. Это позволило исключить внешнее происхождение излучения.

Ученые пришли к выводу, что источник ультрафиолета должен находиться рядом с самими протозвездами. Его происхождение пока не ясно. Возможно, это процессы нагрева газа при падении вещества на поверхность звезды или при движении ударных волн внутри джетов, но прямых доказательств пока нет. Тем не менее само наличие ультрафиолета в такой молодой стадии эволюции указывает на то, что формирование звезд может сопровождаться более энергичными процессами, чем считалось ранее.

Команда продолжит анализ данных JWST, изучая не только газ, но и пыль и ледяные частицы в молекулярном облаке Змееносца. Исследователи надеются установить природу загадочного излучения и уточнить, как именно молодые звезды взаимодействуют со своей окружающей средой. Результаты опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.