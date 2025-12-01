Edifier представила настольные Hi-Fi-колонки Airpulse A60 с поддержкой Bluetooth

Edifier выпустила новые настольные Hi-Fi-колонки Airpulse A60. Новинка доступна в двух вариантах отделки — под орех и матовый белый. Цена — 1 980 юаней (около 280 долларов) за «орех» и 2 280 юаней (около 322 долларов) за белый.

Airpulse A60 выполнены в корпусе из МДФ и 18-мм звукоизолирующей прокладкой. Каждая колонка оснащена ленточным твитером с частотным откликом до 40 кГц

Система использует два усилителя Texas Instruments класса D, а также два ЦСП-процессора для управления частотами и динамикой звука.

Airpulse A60 поддерживает AUX, USB, оптический вход и Bluetooth 5.1. Беспроводной звук работает на базе чипа Qualcomm с поддержкой кодеков aptX и aptX HD. Есть и выход для подключения сабвуфера.

Мощность каждой колонки — 30 Вт для низких/средних частот и 10 Вт для твитера. Частотный диапазон — от 52 Гц до 20 кГц, отношение сигнал/шум — 90 дБ. В комплект входит прозрачный акустический кабель и пульт.