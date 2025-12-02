Следы неизвестного ритуала найдены в древней могиле царства Керма

Польские археологи обнаружили в пустыне Баюда на территории Судана уникальное захоронение, проливающее свет на погребальные ритуалы древнего царства Керма. Открытие совершено на кладбище BP937, которое исследуется с 2017 года.

Захоронение, датируемое периодом 1775-1609 гг. до н.э., принадлежало мужчине 30-40 лет ростом около 164 см. Анализ костей показал, что при жизни он занимался тяжелым трудом, страдал от недоедания, болезней и травм.

Особое внимание привлек погребальный инвентарь. В могиле находились фаянсовые бусы и два ритуальных сосуда. Первый - перевернутая чаша, символизировавшая, по мнению ученых, "опустошение жизни" и переход души в мир предков.

Второй сосуд не имеет аналогов в известной истории Кермы. Это кувшин с черной полосой, заполненный смесью древесного угля, обугленных костей животных и останков насекомых.

"Кувшин - первое материальное свидетельство погребальной церемонии, связанной с огнем и, вероятно, поминальным пиром", - отмечает доктор Генрик Панер.

Исследователи подчеркивают - значение обряда остается загадкой, что делает находку исключительной для понимания культуры древнего царства.