Глобальная версия смартфонов iQOO 15 получила первое обновление

Смартфон iQOO 15, что недавно вышел на международный рынок, получил своё первое обновление ПО. Прошивка под номером PD2505F_EX_A16.0.18.4.W30 весит более 750 МБ.

© iQOO

Она улучшает работу системы, сети и игр, а также обновляет системы безопасности Android.

Что нового:

Повышена безопасность системы.

Улучшена стабильность и оптимизирована работа батареи. Улучшено качество перевода интерфейса.

Усилена стабильность сетевого подключения.

Повышена совместимость с некоторыми Bluetooth-устройствами.

Улучшена производительность в играх и исправлены подвисания анимаций.

Доработаны функции доступности.

Сделано более плавным открытие Центра управления и т. д.

Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новой системе OriginOS 6. Обещаны 5 обновлений Android и 7 лет патчей безопасности.

Среди других особенностей: OLED-дисплей 6,85″ с частотой 144 Гц, тройная камера 50 МП, селфи-камера 32 МП, аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 40 Вт по беспроводной системе. Смартфон также имеет защиту IP68/IP69.