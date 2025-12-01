В смартфонах Samsung нашли скрытую функцию

Новые смартфоны Samsung получат сверхбыструю беспроводную зарядку. Об этом сообщает издание Android Authority.

В начале 2026 года корейская компания должна представить смартфоны серии Galaxy S26. Журналисты медиа изучили код прошивки One UI 8 от Samsung, которую получат все новые девайсы линейки, и нашли упоминание сверхбыстрой беспроводной зарядки.

Скрытую функцию пока невозможно активировать из-за аппаратных ограничений — судя по всему, новый тип зарядки появится только в девайсах Galaxy S26. Специалисты заявили, что обычная беспроводная зарядка будет обеспечивать мощность 5-10 ватт, быстрая — 15 ватт, сверхбыстрая — 25 ватт.

В материале говорится, что быстрая беспроводная зарядка на 15 ватт появилась в устройствах Samsung в 2020 году — вместе с выходом смартфонов Galaxy S20. Журналисты отметили, что, по сравнению с конкурентами, сверхбыстрая зарядка Samsung на 25 ватт таковой не является. Они напомнили, что многие Android-смартфоны могут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50-80 ватт.

Ранее известный инсайдер Ice Universe заявил, что корпорация Samsung ради экономии не будет внедрять в будущие смартфоны более продвинутые камеры. По его информации, старый 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL будут устанавливать в телефоны бренды до 2029 года включительно.