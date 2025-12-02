В Индонезии нашли мегалитический комплекс возрастом 3–5 тыс. лет

На склонах горы Тангкил в округе Сукабуми на Западной Яве, Индонезия, скрытой густыми тропическими зарослями, исследователи обнаружили признаки крупного древнего комплекса, который может изменить представление об истории региона.

© Телеканал «Наука»

Новые данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN), подтвержденные Музеем Прабу Силиванги и и местными специалистами, позволяют говорить о возможной мегалитической сети, веками остававшейся незамеченной.

Первые находки и неожиданные параллели

Исследование началось после того, как Зубайр Масуд нашел на Тангкиле фрагмент каменной скульптуры. Анализ показал, что по составу он напоминает мегалитические объекты из фондов Музея Прабу Силиванги. Культурный деятель К.Х. Фаджар Лаксана отметил, что совпадения слишком точны, чтобы быть случайностью.

«Состав и характеристики указывают на тесную связь. Это очень многообещающее открытие», — сказал он.

Уже известные мегалитические элементы поблизости — менгир в деревне Тугу и каменные остатки на горе Каранг — еще больше укрепили идею о том, что Тангкил мог входить в обширную древнюю систему памятников.

LiDAR раскрыл скрытые структуры

Настоящее открытие произошло после лидарной съемки BRIN, проведенной в сентябре 2025 года. Эта технология использует лазерные импульсы, способные «просвечивать» лесной полог и фиксировать рельеф под ним. По словам руководителя исследования М. Ирфана Махмуда, полученные данные ясно показывают, что на горе присутствуют искусственно созданные объекты.

«Мы обнаружили концентрированные каменные конструкции на возвышенностях. Это указывает на упорядоченное использование территории, связанное с человеческой деятельностью», — пояснил ученый.

Сканирование выявило четыре кластера террас. На них расположены вертикальные камни, насыпные участки, элементы возможных ритуальных площадок и даже фрагменты старых дорожек. Все это похоже на тщательно продуманную систему, а не на случайное скопление камней.

Керамика говорит о торговле

Рядом с каменными сооружениями ранее были собраны сотни керамических обломков. Их возраст — от X до XX века. Эксперты считают, что изделия связаны с длительными торговыми контактами между островами Индонезии и китайскими морскими маршрутами.

«Эта керамика свидетельствует о широком экономическом взаимодействии. Такой набор артефактов говорит, что район имел значение не только как культовый или ритуальный центр», — отметил один из исследователей.

Охраняемая территория тормозит раскопки

Гора Тангкил расположена в заповеднике Сукаваяна. Здесь действуют строгие экологические правила: вмешательство в природу минимально, а любые раскопки требуют специальных разрешений. Пока исследователи ограничиваются анализом поверхности и аэрофотосъемкой.

«Проблема в том, что мы пока не можем проводить раскопки на ключевых участках», — сказал Ирфан.

С другой стороны, статус заповедника помог сохранить объекты в первозданном виде, что делает место ценным для будущих изысканий.

По мнению профессора Али Акбара из Индонезийского университета, гора может быть связана с Гунунг-Паданг — одним из крупнейших мегалитических сооружений региона. Если связь подтвердится, Тангкил станет важным звеном в понимании древней культурной карты Западной Явы.

Местные общины до сих пор проводят на территории традиционные ритуалы. Исследователи считают, что эта живая связь поколений — еще один аргумент в пользу официального признания места культурным наследием.

Учитывая растущее количество доказательств, участники проектов BRIN и представители культурной сферы требуют, чтобы гора Тангкил получила статус объекта наследия.

«То, что начиналось как рутинная музейная проверка, превратилось в убедительные доказательства наличия здесь важного археологического памятника», — отметил Фаджар.

Если гипотезы подтвердятся, Тангкил может войти в число важнейших мегалитических открытий Индонезии и открыть доступ к пласту истории, который был скрыт под лесом сотни лет.