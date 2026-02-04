Меняются ли сны человека в зависимости от возраста?

Поп-культура утверждает, что детям регулярно снятся кошмары о монстрах, прячущихся под кроватью, а взрослым — неприятные сны о напряженных событиях, вроде дедлайнов по работе. Но есть ли научные подтверждения того, что сны человека меняются в зависимости от возраста? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Хотя теоретически существуют организмы, путем которых старение может со временем изменять сны человека, данной теме посвящено очень мало исследований. Сновидения зависят от нервных систем, участвующих в воображении, памяти и эмоциях, и каждая из них перестраивается с возрастом человека.

Так, ряд научных работ, изучивших эту тему, обнаружил, что люди обычно фиксируют свои сны по-разному в зависимости от стадии жизни. Люди моложе обычно видят и чувствуют сны более ярко, а те, кто постарше, вспоминают более сложные, менее эмоциональные ситуации.

Одно из простейших и, возможно, самых распространенных объяснений перемен в сновидениях — т.н. гипотеза неразрывности, выдвинутая в 1971 году. Она полагает, что сны отражают опыт и переживания человека во время бодрствования. Например, если мы отдыхаем в отпуске, то нам может присниться солнце и песок; если волнуемся о работе, то во сне мы можем оказаться в офисе. Но параллели между сном и явью мало что говорят о том, как сны меняются по мере взросления и старения человека.

Перемены в сновидениях отражают сложные взаимодействия между развитием мозга, архитектурой сна и когнитивно-эмоциональным взрослением. Множество факторов, от памяти до качества сна, могут влиять на то, как мы ощущаем сны и хорошо ли их запоминаем.

В промежутке между 1970 и 1990 годами исследователь Дэвид Фоулкс рассмотрел, как дети видят сны. Он пришел к выводу, что сновидения юных людей обычно обладают сравнительно простыми сюжетами — в них появляются животные, статичные объекты и простые взаимодействия. К подростковому возрасту сны становятся более частыми и яркими, чем в детстве, что отражает множество перемен, через которые проходит организм наяву. Многие подростки рассказывали о том, что они падают во сне, убегают от погони или сталкиваются с монстрами. А тем, что постарше, чаще снятся проблемы школы и новых отношений со сверстниками.

Наконец, у взрослых людей сны более обыкновенные. Одно исследование обнаружило, что взрослым часто снятся сюжеты об опоздании на важную встречу или бесконечных попытках сделать что-то важное. Кошмары и странные сны тоже случаются, но агрессия подросткового возраста увядает, а сложность сюжетов начинает отражать реальность еще четче.

К старости же частота сновидений сокращаются. Пожилым людям нередко приходят «белые сны» — они помнят, что им что-то снилось, но не могут вспомнить сюжет. Частично это можно объяснить ухудшением качества сна, но, в целом, способность человека помнить сны во всех подробностях притупляется.

В конце жизни же опрошенные люди рассказывали, что они видели погибших близких, а также видения сбора чемоданов и подготовки к путешествию. Исследования пациентов хосписов заключили, что подобные сны зачастую оказывают успокаивающий эффект, что, опять же, отражает рефлексию, нередко происходящую перед смертью.