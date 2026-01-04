Почему люди продолжают эволюционировать?

Многие люди считают, что человечество покорило природу благодаря чудесам цивилизации и технологий. Некоторые также верят, что, поскольку человек сильно отличается от других живых существ, он полностью контролирует свою судьбу и больше не нуждается в эволюции. Но это неправда — люди продолжают эволюционировать и сегодня. Портал theconversation.com рассказал, почему.

© Unsplash

У людей есть две руки, которые помогают нам аккуратно пользоваться инструментами. Мы умеем ходить и бегать на двух ногах, что освобождает наши руки для этой тонкой работы. А наш большой мозг позволяет нам мыслить логически, придумывать новые идеи и благополучно жить рядом с другими людьми в социальных группах.

Все эти черты помогли людям развить культуру. Она включает в себя все наши идеи, убеждения, способности к планированию и мышлению. Под определение культуры также подпадает способность человека менять собственное окружение — например, с помощью инструментов или выращивания пищи.

Хотя люди значительно изменили окружающий мир множеством способов за последние несколько тысяч лет, эволюция, в свою очередь, изменила человечество. Мы никогда не прекращали эволюционировать — просто сегодня эволюционное развитие принимает не те формы, что были у наших древних предков.

Для примера можно взять отношения между людьми и солнечным светом. Солнце очень важно для жизни на Земле, но ультрафиолетовое излучение способно повредить кожу человека. Люди с бледной кожей рискуют получить солнечные ожоги или даже рак кожи. А те, у кого в коже больше пигмента, лучше защищены от ультрафиолетовых лучей. Поэтому темнокожие люди в тропических регионах, скорее всего, будут жить лучше, чем бледные, при ярком солнечном свете. Но древним людям темная кожа была ни к чему — они переселялись в более облачные, прохладные регионы… Что, в свою очередь, блокировало производство витамина D, необходимого для нормального роста костей у детей и взрослых.

Далее — пища. 10 000 лет назад предки современных людей начали одомашнивать животных, вроде рогатого скота, чтобы потреблять их мясо в пищу. Еще через 2 000 лет они научились доить коров и коз. К сожалению, как и большинство прочих млекопитающих того времени, взрослые люди не могли переваривать молоко без недомогания. Точнее, практически все взрослые люди — за исключением тех, у кого были нужные гены.

Молоко было настолько важным источником пищи для древнего человека, что люди, способные переваривать молоко, могли выживать лучше прочих и рождать больше потомства. Поэтому их гены распространялись до тех пор, пока популяция человечества не получила эту способность почти повсеместно.

Данный процесс, прошедший тысячи лет назад — пример того, что в науке называют культурной и биологической коэволюцией. То есть, культурная практика доения животных привела к генетическии и биологическим изменениям.

Другие люди, такие как гренландские инуиты, обладают генами, которые позволяют им усваивать жиры, не страдая от болезней сердца. Народ туркана в Кении перегоняет скот в очень засушливой части Африки, и у них есть ген, позволяющий организму подолгу обходиться без воды. Другие люди бы на их месте пострадали от повреждений почек, потому что они регулируют жидкость в организме.

Наконец, люди, как и все живые существа, подвержены влиянию множества инфекционных заболеваний. В XIV веке пандемия бубонной чумы убила треть популяции Европы. Многие из тех, кто выжил, обладали специфическим геном, который обеспечивал им сопротивляемость к болезни. А потомки этих людей смогли лучше пережить эпидемии, бушевавшие в последовавшие века.