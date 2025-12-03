Индия отреагировала на отказ Apple предустанавливать госприложение на iPhone

Индийские власти смягчили условия спорного мандата об обязательной предустановке государственного приложения Sanchar Saathi на смартфоны, разрешив пользователям удалять программу. Это решение стало реакцией на официальный отказ Apple выполнять первоначальное требование, которое, по мнению компании, создает риски для приватности и безопасности экосистемы iOS. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Ранее на этой неделе источники Reuters сообщили, что Apple не намерена следовать директиве, поскольку нигде в мире не предустанавливает неудаляемые приложения сторонних разработчиков. Первоначальный мандат, обязывавший производителей предустанавливать приложение или распространять его через обновления, также запрещал его удаление. После протеста Apple регуляторы убрали условие о неудаляемости, но сохранили требование к предустановке.

В 9to5Mac считают, что даже смягченная версия правил вряд ли изменит позицию Apple, так как компания принципиально не соглашается на вмешательство в свою операционную систему. Конфликт происходит на фоне растущего стратегического значения Индии для Apple как производственной альтернативы Китаю и перспективного рынка сбыта. Параллельно компания оспаривает в индийском суде антимонопольный штраф в размере $38 млрд.

Позиция других производителей, включая Google и Samsung, пока остается неясной — компании не прокомментировали, намерены ли они выполнять требования регулятора.

Приложение Sanchar Saathi позиционируется правительством как инструмент безопасности для блокировки украденных устройств.