Первый в мире ИИ-повар предложил гостям тартар из динозавра

В ресторане Дубая начал работать первый в мире шеф-повар с искусственным интеллектом. В меню вошли такие блюда, как тартар из динозавра и масло из морских водорослей.

Компьютерная программа под названием Chef Aiman не готовит физически продукты на кухне. Но она участвует в разработке рецепта каждого блюда.

Тартар из динозавров призван «воссоздать вкус вымерших рептилий». Его точный состав держится в секрете, но известно, что туда входит утка. Стоимость составляет 44 фунта (4,5 тысячи рублей).

Среди других необычных блюд: масло из морских водорослей, которое подается с говядиной вагю в глиняном горшочке. Морские водоросли богаты природным глутаматом натрия, придающим вкус умами.

Разработчики рассказали, что ИИ обучали на основании тысяч рецептов, кулинарных исследований и принципов молекулярной гастрономии. Для создания новых рецептов бот использует данные о вкусовых сочетаниях, химическом составе продуктов и предпочтениях гостей. Но процесс приготовления по-прежнему требует участия человека.

Отметим, что многие эксперты с сомнением относятся к перспективам ИИ заменить настоящих поваров. Так, программе не хватает «креативности и чутья», присущих только человеку, сообщает The Daily Mail.

Исследование Оксфордского университета также показало, что роботы вряд ли заменят настоящих поваров. В списке из 316 профессий, которые с большой вероятностью будут автоматизированы в скором времени, повара оказались на 213 месте.

Ранее стало известно, что житель Японии получил серьезное отравление из-за ИИ. Он нашел в лесу грибы и спросил нейросеть, съедобны ли они. Бот ответил утвердительно, и мужчина приготовил грибы на ужин. Однако на самом деле они оказались ядовитыми.