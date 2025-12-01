Ученый сделал новое шокирующее заявление о комете-НЛО 3I/ATLAS

Астрофизик из Гарварда выступил с сенсационным заявлением о межзвездном объекте 3I/ATLAS. Он утверждает, что этот объект является НЛО. Об этом стало известно из канала, посвященного комете, в социальной сети X, передает aif.ru.

Как отмечается, автор канала является «первым человеком, который доказал, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный объект». По словам Ави Леба, 3I/ATLAS проявляет активность с периодичностью в 16 часов.

Исследователь из Гарвардского университета подчеркнул, что «это не вращающийся камень». Как утверждает он, джеты закачивают газ и пыль в его «кому в идеальном ритме».

«Естественное «сердцебиение» кометы…или это что-то намеренно выбрасывающее газ?», – задался вопросом астрофизик.

Если это искусственное явление, то покадровая съемка струй докажет это, подчеркнул он. В посте говорится, что до величайшего открытия в истории человечества остался всего один шаг — нужно получить видеозапись их работы.

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS сблизился с Землей и снизил яркость

В начале июля 2025 года был обнаружен объект 3I/ATLAS, который движется к Земле с высокой скоростью по необычной траектории. Ученый Леб утверждает, что это НЛО, поскольку его поведение не соответствует характеристикам обычных комет. Ожидается, что 19 декабря комета-НЛО приблизится к Земле на минимальное расстояние, что потребовало активизации планетарной обороны.