Армия Израиля запретила офицерам использовать Android-смартфоны

В израильской армии ввели новые жесткие правила использования мобильных устройств. Согласно новому регламенту, офицеры в звании от подполковника и выше будут обязаны использовать для служебной связи исключительно смартфоны Apple. Это расширение действующего запрета, который ранее распространялся только на высший командный состав, начиная с полковников. Об этом сообщает издание Android Authority.

Решение мотивировано соображениями кибербезопасности. По мнению командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), iOS-устройства позволяют установить более строгий контроль и централизованно управлять обновлениями безопасности. Разведслужбы страны неоднократно предупреждали о рисках социальной инженерии, которую используют такие группы, как ХАМАС, для заражения смартфонов военных вредоносным ПО через мессенджеры вроде WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с целью получения доступа к местоположению войск или секретной информации.

Новая директива, как ожидается, вступит в силу в ближайшие дни и может стать первым шагом к более широкому ограничению использования Android в военной сфере. При этом устройства на этой ОС останутся разрешенными для личных нужд. Параллельно в армии проводятся учебные занятия для военнослужащих всех рангов, чтобы повысить осведомленность об угрозах в социальных сетях и мессенджерах.