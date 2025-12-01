Роскосмос анонсировал последний запуск ДМ-03 с Байконура

С космодрома Байконур 15 декабря стартует заключительная миссия разгонного блока ДМ-03, который выведет на орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 5, сообщил в Роскосмосе.

Разгонный блок ДМ-03 совершит свой последний запуск с космодрома Байконур 15 декабря. На геостационарную орбиту его доставит ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5, который был создан в НПО Лавочкина. Сам разгонный блок производства корпорации «Энергия», передает ТАСС.

Запуск станет знаковым моментом в истории серии ДМ – это будет уже 300-й полет разгонных блоков данного семейства с Байконура с 1967 года. Отмечается, что после этого все дальнейшие пуски разгонных блоков «Энергии» будут осуществляться только с космодромов Восточный и Плесецк, а Байконур прекратит их эксплуатацию.

В ноябре в Роскосмосе сообщили, что запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» № 5 с космодрома Байконур запланирован на середину декабря.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что с космодрома Байконур осуществят новый запуск ракеты-носителя класса «Протон», предстоящий пуск станет 430-м в истории ракеты с 1965 года.

Напомним, в марте ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.