Российского космонавта Crew Dragon поменяли

Вместо ранее назначенного космонавта госкорпорации «Роскосмос» Олега Артемьева на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) полетит Андрей Федяев, следует из размещенного на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) объявления.

О причине смены космонавта в рамках предстоящей миссии Crew-12 не сообщается.

Как пишет ТАСС, миссия Crew-12 должна состояться в первой половине 2026-го.

Федяев в рамках миссии Crew-6 уже летал на корабле Crew Dragon. Артемьев к МКС ранее летал только на российских кораблях «Союз ТМА» и «Союз МС».

В феврале 2025 года госкорпорация сообщала, что летом 2026-го на «Союзе МС-29» к МКС отправится американец Анил Менон Самойленко, тогда как во второй половине того же года в рамках миссии Crew-12 в космос полетит россиянин Олег Артемьев.