Китай запустит «Звездный глаз» для отслеживания космического мусора

Китай активизирует усилия по созданию независимой системы мониторинга космического пространства, запуская вторую спутниковую группировку для отслеживания объектов на орбите. Создаваемая сеть "Синъянь" ("Звездный глаз") призвана помочь коммерческим операторам снизить риски столкновений и одновременно уменьшить зависимость страны от зарубежных данных по отслеживанию, сообщает New-Science.ru.

Каждый спутник будет оснащен набором камер и датчиков, включая широкоугольные, инфракрасные и многоспектральные формирователи изображения, электромагнитные мониторы и бортовые процессоры. Кроме того, искусственный интеллект будет анализировать данные для выявления потенциальных рисков и обеспечения автоматизированного предотвращения столкновений. Тем самым будет повышаться как безопасность, так и операционная эффективность на орбите. Специалисты ожидают, что спутники будут обнаруживать космический мусор и определять позиции обломков.

Насколько это важно, еще раз наглядно показала ситуация, возникшая недавно с китайским кораблем "Шэньчжоу-20", который получил повреждение. В Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) официально признали, что корабль "не отвечает требованиям для безопасного возвращения экипажа". Причиной стали "крошечные трещины", обнаруженные в смотровом окне спускаемой капсулы. Наиболее вероятной причиной инцидента в ведомстве назвали "внешнее воздействие космического мусора".

Из-за угрозы разгерметизации возвращение на этом корабле пришлось сначала отложить, а затем и вовсе отменить. Команде "Шэньчжоу-20", которая полгода отработала на орбите, пришлось пересесть на корабль сменщиков "Шэньчжоу-21", прилетевший в конце октября. А чтобы вернуть на Землю сменщиков был отправлен корабль "Шэньчжоу-22" , который полетел в беспилотном режиме, то есть без людей. Он был загружен дополнительными запасами продовольствия, расходных материалов и оборудования. По плану, его старт должен был состояться лишь весной 2026 года, однако обстоятельства вынудили изменить график.

После полного развертывания группировка будет насчитывать 156 спутников, которые будут с периодичностью раз в два часа картировать орбиты спутников, обнаруживать нештатные перемещения, а также выдавать предупреждения о столкновениях и рекомендации по маневрам. Разработчик системы планирует вывести на орбиту 12 спутников к 2027 году, а полное функционирование всей системы ожидается после 2028 года.

В сентябре Китай уже вывел на орбиту спутник "Каюнь-1" - первый аппарат в составе группировки для контроля космического пространства "Гуанши". Эта система, как сообщается, будет в конечном итоге включать 24 спутника.