Ученые впервые составили карту сверхновой звезды

10 апреля 2024 года система ATLAS зафиксировала взрыв массивной звезды массой 12–15 солнечных в галактике NGC 3621 на расстоянии 22 миллионов световых лет. Через 26 часов астрономы направили на сверхновую Very Large Telescope (VLT) в Чили, что позволило наблюдать начальную фазу взрыва, сообщает Science Advances.

Изображение художника демонстрирует форму взрыва, зафиксированную VLT. Астрономы определили, что взрыв был вытянут вдоль одной оси, а не сферичен, что ранее не наблюдалось.

На десятый день после взрыва внешние слои звезды, богатые водородом, также оказались вытянутыми вдоль той же оси, подтверждая стабильную форму взрыва и указывая на механизм его ориентации. Исследование опровергло некоторые модели и дало новые данные о гибели массивных звезд.

