В Дагестане заработал первый этап крупнейшей ветроэлектростанции страны

В Дагестане стартовала работа первой очереди Новолакской ветроэлектростанции, состоящей из 61 турбины и мощностью 152,5 МВт, обеспечивающей энергией север Махачкалы.

В Дагестане запущен первый этап Новолакской ветроэлектростанции, которая станет крупнейшей в России, передает ТАСС.

Новый объект построен «Росатомом» и уже начал работать с мощностью 152,5 МВт, на этой стадии задействована 61 ветроустановка. Открытие станции прошло при участии первого зампреда правительства Дагестана Марвела Мажонца и гендиректора «Росатом возобновляемая энергия» Григория Назарова.

Мажонц отметил, что это крупнейший инвестиционный проект за всю историю региона, а также самый масштабный ветропарк страны. Ввод станции, по его словам, увеличит энергетические мощности в регионе примерно на 15%, что сопоставимо с более 800 тыс. киловатт-часов в год. Полученная энергия будет использоваться для обеспечения северной части Махачкалы и прилегающих районов, включая Кумтарколинский и Новолакский.

Дагестан сейчас столкнулся с явным дефицитом электроэнергии, и запуск ВЭС рассматривается как способ быстрого решения этой проблемы. Инвестиции в строительство оценены в десятки млрд рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию, по словам Назарова, запланирован на март–апрель следующего года, а с сегодняшнего дня станция уже продает электроэнергию на оптовом рынке.

Второй этап работы Новолакской ВЭС стартует позднее, он предусматривает монтаж еще 59 ветроустановок общей мощностью 147,5 МВт. Его завершение намечено на 2026 год, после чего суммарная мощность станции достигнет 300 МВт, чего будет достаточно для снабжения более 240 тыс. домохозяйств ежемесячно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Труновская ветроэлектростанция в Ставропольском крае начала поставки электроэнергии в единую энергетическую сеть России в 2023 году.