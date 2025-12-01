Институт статисследований ВШЭ представил сводную оценку отечественной науки

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ уже традиционно представил ежегодную картину отечественной науки. По некоторым показателям впервые даны сводные оценки, учитывающие деятельность всего сектора исследований и разработок.

© Российская Газета

Вот лишь некоторые ключевые оценки, сделанные авторами. В сфере исследований и разработок в России к концу 2024 г. были заняты 699,9 тыс. человек, более половины (55%) в организациях предпринимательского сектора, свыше трети (34,5%) - в государственном, десятая часть - в секторе высшего образования.

Интерес к научной карьере продолжает расти: численность аспирантов увеличилась в 2024 г. до 125,9 тыс. человек (+3,6% к уровню 2023 г. и +43,5% к 2020 г.).

Суммарный объем внутренних затрат на исследования и разработки составил 1,94 трлн руб. или 0,97% ВВП. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 4,9% в постоянных ценах.

В крупных и средних организациях около трети (32,2%) внутренних затрат на исследования и разработки финансируются из средств бизнеса, а 65% - государства. Растет вклад науки в технологическую оснащенность экономики. В 2024 г. в стране было разработано 2,7 тыс. передовых производственных технологий, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 г. Объем инновационной продукции в 2024 г. в крупных и средних организациях достиг 9,8 трлн руб. (+8% к 2023 г. в постоянных ценах). Причем в обрабатывающей промышленности выпуск новой и усовершенствованной продукции превысил 6 трлн руб.

По затратам на науку Россия занимает 9-е место в мире - 66,9 млрд долл. В тройке лидеров США (955,6 млрд долл.), Китай (915,5 млрд долл.) и Япония (213,8 млрд долл.). По численности персонала, занятого исследованиями и разработками, Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая только Китаю, США, Японии и Германии.

В рейтинге стран по числу публикаций в научных изданиях, индексируемых в Scopus, Россия за 2010-2024 гг. поднялась с 15-го места на 13-е, а общее число публикаций выросло в 2,6 раза, что выше общемирового показателя (рост в 1,8 раза).