У россиян похитили более 1,5 млрд рублей с помощью Android-приложения

Ущерб от Android-вредоноса NFCGate в России превысил 1,6 млрд рублей
F6 предупреждает о новой опасной вредоносной версии легитимного Android-приложения NFCGate. По данным аналитиков, она встроена в многофункциональный банковский троян RatOn и в ближайшее время может быть использована против клиентов крупных российских банков. Такой зловред позволяет злоумышленникам незаметно для владельца устройства похищать деньги как с банковских счетов.
По расчётам F6, только за первые 10 месяцев 2025 года ущерб от всех вредоносных версий NFCGate в России превысил 1,6 млрд рублей.
МВД также фиксирует рост заражений: во второй половине года на «обратную» модификацию NFCGate пришлось более половины всех инцидентов — 52,4%.
RatOn: новая и более опасная связка
Исследователи ThreatFabric первыми обнаружили RatOn в Чехии, а специалисты F6 смогли получить его образец и подробно изучить. По их словам, RatOn значительно мощнее предыдущих модификаций NFCGate: фактически, это целый набор инструментов для скрытного управления устройством.
Схема заражения выглядит так:
- Пользователь скачивает поддельное приложение — исследованный образец маскировался под TikTok.
- После установки на устройстве незаметно появляется второй APK-файл — троян удалённого доступа.
- Затем устанавливается третий APK — вредоносная версия NFCGate.
Эта «матрёшка» позволяет преступникам развернуть нужную функциональность поэтапно, не вызывая подозрений.
RatOn получает полный доступ к устройству через Android Accessibility — систему специальных возможностей, которая в данном случае используется в целях удалённого управления.
Троян умеет:
- запускать банковские приложения, вводить ПИН-код и увеличивать лимиты операций;
- выполнять автоматические переводы на заранее подготовленные счета;
- собирать данные из приложений, соцсетей и мессенджеров; подменять номера счетов и другие чувствительные данные;
- отправлять СМС;
- блокировать экран «чёрным окном», скрывая свою активность;
- заставлять пользователя менять пароль и перехватывать его;
- создавать новые контакты и подменять номера в телефонной книге.
Для удалённого контроля RatOn делает снимки экрана каждые 50 мс и передаёт потоковое изображение злоумышленникам.
Аналитики F6 отмечают: функциональность RatOn изначально адаптирована под русскоязычные приложения. Это значит, что разработчики закладывали возможность атаковать российских пользователей ещё на этапе разработки.
Кроме того, предыдущие версии NFCGate почти всегда доходили до России: сначала применялись за рубежом, а затем появлялись в атаках на российских клиентов банков.
Как защититься
Рекомендации специалистов F6:
- не общаться в мессенджерах с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка или госструктур;
- не переходить по ссылкам из СМС и сообщений;
- не устанавливать приложения по совету посторонних и с непроверенных сайтов;
- скачивать программы только из официальных магазинов (RuStore, Google Play);
- внимательно читать отзывы о приложениях;
- не сообщать никому логины, пароли, PIN и CVV-коды;
- при подозрении на компрометацию карты — сразу блокировать её через банк;
- не удалять банковские приложения по просьбе незнакомых людей.
Также можно самостоятельно проверить устройство:
- Какие приложения имеют доступ к NFC.
- Какой софт выбран платежной системой по умолчанию.
- Какие программы подключены к Android Accessibility.
Если среди них есть что-то неизвестное или установленное «по чьему-то совету», такое приложение лучше удалить.