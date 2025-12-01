У россиян похитили более 1,5 млрд рублей с помощью Android-приложения

F6 предупреждает о новой опасной вредоносной версии легитимного Android-приложения NFCGate. По данным аналитиков, она встроена в многофункциональный банковский троян RatOn и в ближайшее время может быть использована против клиентов крупных российских банков. Такой зловред позволяет злоумышленникам незаметно для владельца устройства похищать деньги как с банковских счетов.

По расчётам F6, только за первые 10 месяцев 2025 года ущерб от всех вредоносных версий NFCGate в России превысил 1,6 млрд рублей.

МВД также фиксирует рост заражений: во второй половине года на «обратную» модификацию NFCGate пришлось более половины всех инцидентов — 52,4%.

RatOn: новая и более опасная связка

Исследователи ThreatFabric первыми обнаружили RatOn в Чехии, а специалисты F6 смогли получить его образец и подробно изучить. По их словам, RatOn значительно мощнее предыдущих модификаций NFCGate: фактически, это целый набор инструментов для скрытного управления устройством.

Схема заражения выглядит так:

Пользователь скачивает поддельное приложение — исследованный образец маскировался под TikTok. После установки на устройстве незаметно появляется второй APK-файл — троян удалённого доступа. Затем устанавливается третий APK — вредоносная версия NFCGate.

Эта «матрёшка» позволяет преступникам развернуть нужную функциональность поэтапно, не вызывая подозрений.

RatOn получает полный доступ к устройству через Android Accessibility — систему специальных возможностей, которая в данном случае используется в целях удалённого управления.

Троян умеет:

запускать банковские приложения, вводить ПИН-код и увеличивать лимиты операций;

выполнять автоматические переводы на заранее подготовленные счета;

собирать данные из приложений, соцсетей и мессенджеров; подменять номера счетов и другие чувствительные данные;

отправлять СМС;

блокировать экран «чёрным окном», скрывая свою активность;

заставлять пользователя менять пароль и перехватывать его;

создавать новые контакты и подменять номера в телефонной книге.

Для удалённого контроля RatOn делает снимки экрана каждые 50 мс и передаёт потоковое изображение злоумышленникам.

Аналитики F6 отмечают: функциональность RatOn изначально адаптирована под русскоязычные приложения. Это значит, что разработчики закладывали возможность атаковать российских пользователей ещё на этапе разработки.

Кроме того, предыдущие версии NFCGate почти всегда доходили до России: сначала применялись за рубежом, а затем появлялись в атаках на российских клиентов банков.

Как защититься

Рекомендации специалистов F6:

не общаться в мессенджерах с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка или госструктур;

не переходить по ссылкам из СМС и сообщений;

не устанавливать приложения по совету посторонних и с непроверенных сайтов;

скачивать программы только из официальных магазинов (RuStore, Google Play);

внимательно читать отзывы о приложениях;

не сообщать никому логины, пароли, PIN и CVV-коды;

при подозрении на компрометацию карты — сразу блокировать её через банк;

не удалять банковские приложения по просьбе незнакомых людей.

Также можно самостоятельно проверить устройство:

Какие приложения имеют доступ к NFC. Какой софт выбран платежной системой по умолчанию. Какие программы подключены к Android Accessibility.

Если среди них есть что-то неизвестное или установленное «по чьему-то совету», такое приложение лучше удалить.