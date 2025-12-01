В Госдуме обозначили триггер для ускорения блокировки WhatsApp в РФ

Дополнительным поводом для ускорения блокировки мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на территории России стал недавний факт утечки дипломатических переговоров.

Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp. Он допустил, что утечка его разговора со спецпосланником США Стивом Уиткоффом могла произойти именно по этому каналу. Ушаков отметил, что разговоры по WhatsApp «кто-то каким-то образом может, видимо, послушать».

28 ноября Роскомнадзор пригрозил владельцам WhatsApp полной блокировкой мессенджера на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.