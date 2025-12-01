«Радиостанция Судного дня» передала три шифровки за три часа

Радиостанция УВБ-76 передала три шифровки за три часа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сначала в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 11:22 по московскому времени прозвучала двойная шифровка. Она включала два слова: «зоопарк» и «плюшоввод». Оба слова упоминались в передачах УВБ-76, звучавших в апреле 2023 года.

Два последующих сообщения прозвучали в эфире УВБ-76 в третий раз с 2022 года. В 13:21 станция передала слово «утюгонит», слушатели фиксировали его 14 марта 2024 года и 29 апреля 2023 года. В 13:39 прозвучало слово «поддержка», появлявшееся в эфире 1 мая 2023 года и 14 марта 2024 года.

Сегодняшние сообщения поступают на фоне продолжающихся переговоров США и Украины.

За последние месяцы УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.