«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала загадочное сообщение, содержащее два слова: «зоопарк» и «плюшоввод». Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 11.22 мск в понедельник, 1 декабря. Она передала в эфир сообщение: «НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВОД 7614 6467».

Отметим, что в последний раз сразу два слова в одной передаче фиксировались 18 сентября — в 12.00 мск станция передала слова «пенсожлоб» и «однофамилец». Кроме того, в 14.45 мск того же дня она передала тройное сообщение: в него вошли слова «михоспен», «ассирийский» и «пресность».

Переданное 1 декабря слово «зоопарк» уже звучало в эфире УВБ-76 — 14 ноября 2023 года. «Плюшоввод» ранее не озвучивалось.

«Радиостанция Судного дня» передала четвертое послание за день

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума.