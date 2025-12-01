Названо время первого заселения Австралии

Масштабное генетическое исследование помогло ученым установить, когда люди впервые заселили Австралию. Согласно результатам, это произошло около 60 тысяч лет назад. При этом люди прибывали на континент двумя разными путями.

Время заселения Австралии многие годы являлось предметом научных дискуссий. Для такой миграции человечеству требовалось изобрести плавсредства. Согласно так называемой «короткой хронологии», это произошло 47 — 51 тысячу лет назад, по «длинной хронологии» — 60 — 65 тысяч лет назад.

В рамках нового исследования ученые Университета Хаддерсфилда в Великобритании проанализировали беспрецедентно большой объем данных из 2456 человеческих геномов. Базу собирали во всей территории Океании, в нее входили как древние, так и современные образцы.

Результаты показали, что «длинная хронология» более соответствует истине. Около 60 тысяч лет назад люди двинулись из Сунды (древнего массива суши, который включал в себя территорию современных Индонезии, Филиппин и Малазийского полуострова) до Сахула (палеоконтинента, включавшего современную Австралию, Тасманию и Новую Гвинею).

Анализ выявил две различные группы людей, прибывшие северным и южным маршрутами. Одна прибыла через южную Зонду (Индонезийские острова), другая — через северную (Филиппинский архипелаг). Изначально обе группы были частью одной популяции, которая покинула Африку 70 — 80 тысяч лет назад. Предположительно, они разделились при расселении на восток, в Южную или Юго-Восточную Азию, примерно за 10 — 20 тысяч лет до миграции в Австралию.

Исследование показало, что австралийские аборигены и жители Новой Гвинеи обладают самой древней непрерывной родословной из всех групп людей за пределами Африки. Эти ранние первопроходцы могли скрещиваться с архаичными людьми, такими как Homo longi, H. luzonensis и даже «хоббиты» H. Floresiensis, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что в Аргентине нашли генетическое следы давно исчезнувшего народа. Ранее неизвестная науке родословная возникли 8 500 лет назад. Она зародилась в центральной Аргентине, затем распространилась на юг и смешалась с населением Пампасов 3300 лет назад.