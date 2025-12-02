Эксперт прокомментировала слухи об отключении интернета из‑за VPN

В социальных сетях и Telegram-каналах 1 декабря начала распространяться информация о том, что россиянам, которые используют VPN-сервисы, могут полностью отключить интернет.

Операторы якобы усиливают блокировки популярных протоколов, таких как L2TP, VLESS и Socks5, вызывая перебои в доступе к сети. Однако представитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина опровергла данную информацию, утверждая, что власти не имеют оснований целенаправленно лишать россиян интернета исключительно за использование VPN.

— Такое решение не может быть принято властями в том числе потому, что само по себе подключение VPN не нарушает закон. Если пользователь использует VPN-сервис для личных целей и не планирует ничего противозаконного, то никто не будет блокировать ему доступ в интернет намеренно. Однако нужно понимать, что сам механизм этого сервиса может приводить к сбоям, — заявила она.

Она пояснила, что сами сервисы виртуальной частной сети способны вызвать сбои, поскольку меняют настройки DNS-пользователей. Это приводит к проблемам с доступом в интернет, решить которые можно простым восстановлением первоначальных сетевых параметров.

Эксперт подчеркнула, что полное ограничение доступа доступно лишь по судебному постановлению или в результате задолженности абонентов перед провайдерами услуг связи, сообщает «Подмосковье сегодня».

Специалист по кибербезопасности, гендиректор ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин сообщил, что с технической точки зрения определить, кто пользуется VPN-сервисами, возможно. Однако это не значит, что пользователей заблокируют.

Кроме того, директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров развеял миф о возможном массовом отключении пользователей интернета из-за применения VPN-сервисов. По его словам, провайдеры применяют технологии мониторинга трафика для борьбы с угрозами кибератак, но полного отключения Сети за использование VPN не предусмотрено.