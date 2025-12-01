Дуров высказался о расследованиях Франции в отношении технокомпаний

Генеральный директор Telegram Павел Дуров считает, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в отношении социальной сети TikTok и других предприятий. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети X.

Таким образом Дуров прокомментировал пост в X, в котором пользователь предлагал назвать вещи, которые Франция делает лучше других стран.

«Я не знаю никакой другой страны, которая открыла расследования в отношении TikTok, X, Telegram, Binance и длинного списка других компаний», — написал предприниматель.

Павел Дуров, получивший французское гражданство в 2021 году, был арестован при выходе из самолета в аэропорту Ле-Бурже в конце августа 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с организованной преступностью. В частности, его обвинили в бездействии и непринятии мер по ограничению распространения криминального контента в мессенджере Telegram.

Дуров находился во Франции с конца августа прошлого года, ему было запрещено покидать страну. Бизнесмен также должен был отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю.

В ноябре этого года французские власти сняли с Дурова ограничения на выезд из страны.