Популярность Windows 11 в России резко возросла

Операционная система (ОС) Windows 11 резко набрала популярность среди российских пользователей. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

По данным агентства Statcounter, в ноябре 2025 года доля Windows 11 среди российских пользователей ОС от Microsoft составила 36,13 процентов. При этом в сентябре ее доля составляла 28,77 процента. Ранее в течение года популярность актуальной ОС росла медленно. В августе доля Windows 11 составляла 21,87 процента, в июле — 20,17 процента, в июне — 19,57 процента.

При этом Windows 10, вышедшая в 2015 году, до сих пор остается самой востребованной ОС от Microsoft на российском рынке. Ее доля в ноябре составила 57,31 процента. Так, в сентябре доля операционной системы составляла 66,25 процента, в августе — 72,06 процента.

Во всем мире Windows 11 считается самой популярной ОС — ее доля в ноябре, по данным Statcounter, достигла 53,79 процента, Windows 10 — 42,62 процента. Впервые актуальная система опередила по популярности Windows 10 в июне.

В конце ноября американская корпорация Dell заявила, что 500 миллионов персональных компьютеров так и не обновили до Windows 11.