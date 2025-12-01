ЕС намерен создать новую сеть разведывательных спутников

Евросоюз планирует разработать и запустить новую сеть разведывательных спутников к 2026 году. Стоимость этого проекта оценивается в 1,2 млрд евро.

Как сообщает портал Euractiv, спутники смогут делать фотографии поверхности Земли высокой четкости с интервалом примерно 30 минут.

В марте сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает создание военной разведывательной сети. Это позволит снизить зависимость от Соединенных Штатов в обмене информацией.

Причиной стало возможное прекращение обмена данными с Киевом со стороны Вашингтона. НАТО также заявила о возможных задержках в передаче разведданных Украине при остановке американской поддержки.