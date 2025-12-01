Опубликованы качественные фото недорогого iPhone 17e

В сети появились качественные рендеры недорогого iPhone 17e — самого доступного смартфона в будущей линейке Apple.

Новинка внешне напоминает версию iPhone 17 с одной камерой. Ожидается, что релиз устройства состоится уже в I половине следующего года. По данным источников, это будет самая «выгодная» модель серии, рассчитанная на владельцев старых устройств вроде iPhone 11.

iPhone 17e получит 6,1-дюймовый дисплей, полностью совпадающий с экраном iPhone 16. Главное изменение — переход на Dynamic Island. Apple окончательно откажется от «челки» в базовой линейке.

При этом частота обновления останется на уровне 60 Гц — экономить решили именно на плавности. Смартфон оснастят новым чипом Apple A19, но, как ожидают инсайдеры, он будет слегка урезан по графике, чтобы дистанцировать девайс от базового iPhone 17.

Цена, по предварительным данным, начнется с $620. Благодаря iOS и свежему процессору, 17e должен спокойно выдержать 2–3 года без заметных просадок в производительности. Это, в свою очередь, делает модель привлекательной для пользователей, не планирующих часто обновлять смартфон.