Найден организм, ломающий правила биологии

Недавнее открытие, представленное в препринте на bioRxiv, демонстрирует необычайную живучесть одноклеточного эукариота, найденного в горячих источниках Национального парка Лассен-Волканик в Калифорнии.

Новый организм получил название Incendiamoeba cascadensis, что переводится как «огненная амеба с Каскадных гор».

«Наши выводы бросают вызов существующим представлениям о температурных ограничениях эукариотических клеток и меняют понимание того, где может существовать жизнь», — отмечают исследователи Х. Берил Раппапорт и Анджела Оливерио из Сиракузского университета.

Жар — норма, а не угроза

Большинство живых существ Земли развиваются при умеренных температурах, близких к 20 °C. Однако в экстремальных средах — горячих геотермальных источниках, кислотных бассейнах или глубинах океана — выживают специализированные микробы. Ранее наибольшую жароустойчивость демонстрировали прокариоты, простейшие клетки без ядра и органелл, способные выдерживать экстремальные условия благодаря компактной структуре и уникальным белкам.

Эукариоты, к которым относятся амебы, растения и животные, гораздо уязвимее. Их клетки содержат ядра, органеллы и сложные внутренние мембраны, которые легко разрушаются при высоких температурах. На этом фоне способности I. cascadensis поражают.

Лабораторные испытания

С 2023 по 2025 год амебы собирали из 20 термальных источников, из которых 14 дали положительный результат. В лаборатории исследователи выращивали их в колбах при температуре от 30 до 64 °C, добавляя бактерий в качестве пищи. Амебы начинали делиться только при 42 °C, достигали оптимального роста при 55–57 °C и демонстрировали деление клеток при 63 °C.

При 64 °C I. cascadensis формировала цисты — защитные структуры для выживания в неблагоприятных условиях. Цисты образовывались и при 25 °C, что необычно высоко для эукариот, многие из которых предпочитают комнатную температуру. Движение клеток прекращалось лишь при 70 °C, а окончательная гибель наступала при 80 °C.

Исследователи наблюдали две формы жизни амебы: удлиненную червеобразную для передвижения и амебовидную для питания и исследования среды. Такой полиморфизм позволяет ей эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям горячих источников.

Внутренние механизмы выживания

Геном I. cascadensis содержит набор термоустойчивых белков и шаперонов теплового шока, обеспечивающих стабильность органелл и клеточных мембран при экстремальных температурах. Клетки также имеют ускоренные сигнальные пути для реагирования на стресс. Анализ ДНК из Йеллоустона и вулканической зоны Таупо показал схожие последовательности, что указывает на широкий ареал вида и возможность существования аналогичных термофильных эукариотов в других горячих источниках.

Значение открытия

«Incendiamoeba cascadensis размножается при температурах, которые ранее считались недостижимыми для эукариот. Это ставит под сомнение пределы термоустойчивости эукариотических клеток и меняет привычные представления о биологии», — подчеркивают авторы.

Открытие не только расширяет представления о возможных условиях существования жизни на Земле, но и влияет на астробиологию: такие организмы могут существовать на планетах и спутниках с экстремальными температурами, где прежде считалось невозможным наличие эукариотической жизни.

I. cascadensis демонстрирует, что эукариоты могут развивать необычайную термоустойчивость и выживать в условиях, которые раньше считались пределом возможного для клеток с ядром.