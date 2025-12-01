С затонувшего в XVIII веке корабля с сокровищами подняли первые артефакты

Археологи подняли первые артефакты с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Его также называют «Святым Граалем кораблекрушений», поскольку он отправился на дно с грузом из 200 тонн золота, серебра и драгоценных металлов. Стоимость клада в 2018 году оценили в 18 миллиардов долларов.

«Сан-Хосе» представлял собой 62-пушечный испанский галеон. В июне 1708 года он повел флотилию из 18 кораблей с сокровищами из Южной Америки в Европу. Но у берегов Колумбии на флотилию напали британские корабли. Галеон затонул, унеся с собой 600 человеческих жизней.

Затонувшее судно нашли в 2015 году к югу от Картахены, на глубине примерно 600 метров. Права собственности на ценный груз пытались заявить Испания, представители США и даже коренной боливийский народ хара-хара. Но правительство Колумбии постановило, что все места кораблекрушений в ее водах принадлежат стране. С тех пор оно реализует проект по обследованию и реставрации судна.

В рамках первого этапа работ на поверхность подняли бронзовую пушку, три монеты из золота и бронзы, две целые фарфоровые чашки и несколько фрагментов фарфора. Все предметы, по словам экспертов, невероятно хорошо сохранились. Их извлекли с помощью роботизированного оборудования. Затем пушку поместили в контейнер-холодильник, а монеты — в соленую воду, заявили в Колумбийском институте антропологии и истории (ICANH). Ученые продолжат работу по сохранению артефактов.

