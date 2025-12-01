В российском городе фиксируют массовые сбои в работе интернета

В понедельник, 1 декабря, в Санкт-Петербурге зафиксирован крупный сбой в работе мобильного интернета и мессенджеров. Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на данные Downdetector.

За один час поступило 294 жалобы, что в два с лишним раза меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зафиксировано 1324 обращения. Некоторые пользователи сообщали, что им доступны только сайты из «белых списков», тогда как другие не могли открыть ни одну веб-страницу вообще.

Абоненты нескольких крупных операторов столкнулись с проблемами. Клиенты «Билайна», в частности, сообщили о полном исчезновении мобильного интернета. Навигационные приложения перестали работать в онлайн-режиме, а мессенджеры и браузеры стали недоступны.

В августе 2025 года жителям города было направлено предупреждение от Комитета по информатизации и связи о возможном ухудшении качества связи. Тогда это объяснили необходимостью повышения уровня безопасности.