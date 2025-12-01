Продажи iPhone установили рекорд

Корпорация Apple заняла рекордную для себя долю на рынке смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Counterpoint Research (CR).

По данным CR, за октябрь продажи смартфонов Apple резко выросли на 12 процентов в годовом исчислении. Из-за этого IT-гигант занял первое место на мировом рынке смартфонов с рекордной для себя долей 24,2 процента. Аналитики подчеркнули, что компания Тима Кука впервые в своей истории добивается такого показателя.

В материале говорится, что у Apple и раньше были удачные периоды — выход на рынок iPhone 6 в 2014 году или появление iPhone 12 в 2020 году. Однако успех серии iPhone 17 все равно оказалсь более впечатляющим. Также высоким продажам способствовал широкий ассортимент смартфонов Apple прошлых поколений — iPhone 16 и 16e.

«Apple была одним из самых быстрорастущих брендов с начала года, и мы ожидаем, что она сохранит динамику в четвертом квартале», — подчеркнули специалисты CR.

Они спрогнозировали, что Apple, скорее всего, установит рекорд четвертого квартала по объемам продаж смартфонов.

В конце ноября аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple впервые за 14 лет обогнала Samsung по поставкам на рынке смартфонов. Таким образом, американский IT-гигант стал крупнейшим производителем смартфонов в мире.