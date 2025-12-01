В центре Млечного Пути обнаружены странные объекты

Новые наблюдения, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, показывают, что центр нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, может быть не столь разрушительным, как считалось ранее.

Однако последние данные демонстрируют, что несколько странных пылевых объектов сохраняют стабильные орбиты, несмотря на экстремальные условия.

Скрытые звезды в облаках пыли

С помощью прибора ERIS (Enhanced Resolution Imager and Spectrograph) на «Очень Большом Телескопе» в Чили ученые наблюдали четыре объекта — G2, D9, X3 и X7. Этот инструмент работает в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет видеть сквозь плотные облака газа и пыли, скрывающие центр галактики.

«Тот факт, что эти объекты движутся столь стабильно и так близко к черной дыре, просто поражает», — сказал Флориан Пайсскер, ведущий исследователь и постдок Кельнского университета.

Все четыре объекта, ранее считавшиеся рыхлыми газовыми или пылевыми облаками, оказались гораздо более компактными и структурированными. Наиболее известный из них, G2, когда-то предсказывали разорванным на части, приближаясь к черной дыре. Наблюдения ERIS показали, что внутри пылевой оболочки скрыта звезда, которая спокойно вращается вокруг Стрельца A*, словно невидимая пассажирка на орбите.

Необычные двойные системы

Особый интерес вызывает объект D9, двойная система, открытая в 2024 году. Согласно моделям, гравитация черной дыры должна была либо сломать пару, либо заставить звезды слиться. На практике D9 ведет себя стабильно, сохраняя орбиту и структуру.

«Это первая известная двойная система, замеченная так близко к сверхмассивной черной дыре», — отметил Пайсскер.

Другие объекты, X3 и X7, также проявляют стабильные движения. Их поведение показывает, что пыль окружает настоящие звезды, защищая их от разрушительных приливных сил.

Черная дыра ведет себя иначе

Ранее считалось, что черная дыра исключительно разрывает и поглощает все, что к ней приближается. Новые данные показывают другую картину: объекты сохраняют целостность, а орбиты остаются устойчивыми на протяжении нескольких лет наблюдений. Сравнение с «спагеттификацией» — термином, обозначающим вытягивание тел приливными силами — больше не соответствует реальности для этих объектов.

Пылевые оболочки растягиваются и частично рассеиваются, но основная масса объектов остается неизменной. Это открывает возможность того, что центр Млечного Пути может быть местом, где звезды не только выживают, но и формируются, а редкие слияния становятся обычным явлением.

Будущее наблюдений

Хотя ERIS позволяет делать подробные наблюдения, прямого взгляда на звезды внутри пыли пока нет. Орбиты придется отслеживать еще несколько лет, чтобы окончательно подтвердить их стабильность и динамику. В перспективе строительство нового телескопа (ELT) позволит увидеть внутреннюю структуру этих объектов, раскрывая, скрываются ли внутри молодые звезды, продукты слияния или что-то необычное.

«Наши результаты показывают, что Стрелец А* менее разрушителен, чем считалось ранее. Это делает центр нашей галактики идеальной лабораторией для изучения взаимодействий черных дыр и звезд», — добавил Пайсскер.

Астрономы отмечают, что центр Млечного Пути оказался гораздо более сложным и удивительным местом, чем они предполагали. Там не царит только разрушение, а возможны стабильность, защита и даже рождение новых звездных систем, скрытых за плотными облаками пыли.