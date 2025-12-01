Названы самые поплуярные смартфоны осени в России

По итогам осени россияне чаще всего покупали доступные модели Realme, Redmi, Samsung и Tecno, а в денежном выражении лидерами традиционно стали флагманские устройства Apple и Samsung. Об этом говорится в осеннем отчете «М.Видео», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
Наиболее продаваемой моделью стал Realme Note 60X (3/64 ГБ), за которой следуют две модификации Redmi A5 в версиях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. В десятке наиболее популярных устройств также представлены: Redmi Note 14 (8/256 ГБ), Samsung Galaxy A16 (8/256 ГБ), Redmi A3X (3/64 ГБ), Samsung Galaxy A56 (8/256 ГБ), Tecno Spark Go 2 (4/128 ГБ и 3/64 ГБ) и Redmi 14C (8/256 ГБ).
В денежном выражении доминируют устройства Apple. На первом месте — iPhone 16 Pro Max (8/256 ГБ), далее — iPhone 16 Pro с аналогичной конфигурацией памяти. Высокий спрос также показали iPhone 15 (6/128 ГБ), iPhone 16 (8/128 ГБ и 8/256 ГБ). В десятку наиболее доходных моделей вошли Samsung Galaxy S25 Ultra (12/256 ГБ), Samsung Galaxy A56 (8/256 ГБ), iPhone 17 Pro (12/256 ГБ), iPhone 13 (4/128 ГБ), iPhone 17 Pro Max (12/256 ГБ).
«Важно, что осенний сезон стал более рациональным: покупатели подходят к выбору смартфона осознанно, сравнивают характеристики, обращают внимание на память, автономность, возможности камеры и срок службы устройства. Мы видим, что люди стали чаще выбирать смартфоны «вдолгую» — с большим объемом встроенной и оперативной памяти, чтобы девайс оставался актуальным несколько лет. Все это делает рынок более стабильным, а структуру спроса — более предсказуемой», — заявил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин.