На Солнце произошла сильная вспышка

В ранние утренние часы понедельника, 1 декабря, на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По предварительным данным, мощность вспышки составила Х1,95 баллов, а пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени. По свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных с начала 2025 года.

Однако группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце — Земля, так что вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю.

Ранее на Земле завершилась вторая по силе магнитная буря, которая длилась с 12 по 14 ноября.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН считают, что 2025-й может побить рекорд по количеству интенсивных магнитных бурь.