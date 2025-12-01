Huawei выпустила магнитную клавиатуру-подставку для планшета

В фирменном магазине Huawei появился новый аксессуар — магнитная клавиатура-подставка для MatePad Edge. Стоимость новинки составляет 16 500 рублей в юанях.

© Huawei

Благодаря системе магнитов она крепится к планшету, превращая его в компактный ноутбук. Устройство выполнено из металла.

Конструкция подставки позволяет настроить угол наклона планшета от 85° до 175°, а также отрегулировать его высоту. Для любителей рисовать предусмотрен скрытый отсек для стилуса, который не только хранит перо, но и заряжает его.

Одной из полезных функций является встроенный порт USB-C для зарядки мощностью 65W.

Клавиатура оснащена просторной сенсорной панелью, которая имеет поддержку части классических жестов.

Клавиатура-подставка доступна в двух цветах: темно-сером и серебристом.