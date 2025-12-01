Ученые нашли способ получать воду из воздуха

Автономная установка работает на солнечных батареях и производит до 50 литров воды в день

Китайские ученые нашли способ получать питьевую воду из воздуха. Об этом информирует издание China Daily.

Новая технология позволяет преобразовывать влагу, которая содержится в воздухе, в пригодную для питья воду. Разработка может помочь решить проблему нехватки воды в регионах, где есть дефицит грунтовых вод или часто бывают перебои с централизованным водоснабжением.

Автономная установка, работающая на солнечных батареях, по размерам похожа на обычную автобусную остановку. Она эффективно работает при температуре от +15 °C до +40 °C и уровне влажности от 35 % до 99 %, производя до 50 литров чистой воды каждый день.

Технология очистки, которую создали специалисты шанхайского университета Цзяо Тонг, уже запатентована. Она объединяет традиционные методы фильтрации и обеззараживания с инновационным методом низкотемпературного антибактериального охлаждения.